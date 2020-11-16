Не выходит из своего номера в отеле: Защитник "Рубина" Старфельт заразился коронавирусом

Фото: Федерация футбола Швеции.

Защитник казанского "Рубина" Карл Старфельт заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте шведской федерации футбола. Игрок сдал положительный тест накануне матча с Хорватией. Сейчас защитник "Рубина" изолирован, он не выходит из своего номера в отеле. По словам врача сборной Андерса Валентина, футболист чувствует себя хорошо.

Отметим, что это уже третий случай, когда игрок "Рубина" заражается коронавирусом. Ранее Covid-19 диагностировали у Хвичи Кварацхелии и Хван Ин Бома.