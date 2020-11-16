В Чебоксарах Lada XRay скатилась в Волгу вслед за хозяином-"моржом"

Фото: НА СВЯЗИ

Днем в воскресенье, 15 ноября, в столице Чувашии произошло ЧП - с берега реки Волга в воду скатился отечественный паркетник Lada XRay. Автомобиль стоял возле Свято-Троицкого монастыря, водитель ушел купаться - мужчина занимается зимнем плаванием. Но, как выяснилось позже, "морж" не поставил Lada XRay на ручник, и автомобиль скатился прямо в реку. Вызволять легковушку из воды пришлось с помощью спасателей.

Во время "купания" у Lada XRay сработала сигнализация. Она беспрерывно шумела, пока автомобиль пытались вытащить из воды, используя в качестве буксира автомобиль "Лада Приорыа". Но ничего не вышло. Пришлось спасателям вытаскивать машину с помощью эвакуатора.