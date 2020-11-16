16 ноября в Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге

Фото: Алина НИЗАМОВА

В этот понедельник, 16 ноября, была совершен последний рейс в рамках пассажирской навигации по Волге – из Печищ в Казань. С этого дня перевозки пассажиров по реке прекратились. Сообщает региональное Минтранспорта.

Напомним, что в эту навигацию в Татарстане были организованы рейсы из Казани до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки с заходом в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, до Кзыл Байрака и Шеланги с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевка, Гребени, до Свияжска, до Болгар и Тетюши с заходом в Камское Устье.

Кроме того, суда ходили из Чистополя до Красного Яра, а также из порта Набережных Челнов до Соколок с заходом на остановочные пункты Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань.