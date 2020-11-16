В Чувашии в квартире из-за лампадки начался пожар, погибла пенсионерка

Тело погибшей пожарные нашли во время разведки помещения. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в квартире одинокой 82-летней пенсионерки, проживающей на улице Ленина в Шумерле, произошел в воскресенье, 15 ноября, в 13.47. Пожарных вызвали соседи, когда из окон в подъезд начал просачиваться едкий и удушливый дым.

К сожалению, приехавшие на место возгорания пожарные во время проведения разведка в квартире обнаружили тело женщины. Врачи диагностировали ее гибель.

- В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты в четырехкомнатной квартире, - сообщили в МЧС Чувашии. - Причина пожара устанавливается.

Как успели установить сотрудники ведомства, в комнате располагалась божница с иконами и лампадой, предварительно, последняя и стала причиной возгорания.