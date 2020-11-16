За сутки в Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса

С начала пандемии в республике выявили 9 305 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 62 зараженных коронавирусом людей. Большинство из них - жители Казани (48). Остальные из Высокогорского района (3), Дрожжановского района (2), Нурлатского района (2), Набережных Челнов (1), Альметьевского района (1), Арского района (1), Балтасинского района (1), Камско-Устьинского района (1), Лениногорского района (1) и Сабинского района (1). Два случая завозные, 60 - контактные.

Среди зараженных двое несовершеннолетних, восьмерым от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50 лет, девятерым - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, четверым - от 70 до 80 лет, а одному более 80 лет. Четыре человека были госпитализированы, 58 - оставлены дома под медицинским наблюдением.

С начала пандемии в Татарстане выявили 9 305 случаев COVID-19. На данный момент 8 174 зараженных выздоровели, 121 - скончался.