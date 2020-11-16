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18 ноября ряд домов Московского района Казани останется без воды

Ее снова включат лишь спустя сутки
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Все дело в проведении работ на сетях водопровода.

Все дело в проведении работ на сетях водопровода.

Фото: Ирина ПОЛЯКОВА

Стало известно, что в среду, 18 ноября, ряд домов Московского района Казани на сутки останется без воды. Все дело в проведении работ на сетях водопровода.

Отключение коснется домов №4 и №6 на улице Блюхера, дома №2а на улице Восход и дома №41 на улице Серова. Водоснабжение там будет нормализовано лишь к 9.00 19 числа.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщает МУП "Водоканал".