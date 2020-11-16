Скончался старейший священнослужитель Казанской епархии Николай Ушаков

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В минувшие выходные стало известно о смерти старейшего священнослужителя Казанской епархии протоирея Николая Ушакова. Почетный настоятель Никольского кафедрального собора столицы Татарстана скончался на 97 году жизни. Его отпели в воскресенье, 15 ноября, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, сообщает пресс-служба епархии.

Свои соболезнования духовенству и прихожанам уже выразил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

- Отец милосердия и Бог всякого утешения да упокоит душу новопреставленного протоиерея Николая в селениях небесных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но несказанная радость вечного пребывания с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, - сообщает пресс-служба епархии.