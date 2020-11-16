В Казани СОБР спускался с крыши, чтобы задержать дебошира, сбрасывающего вниз гантели

По факту происшествия возбудили уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приволжском районе столицы Татарстана в 17.09 в воскресенье в отдел полиции "Сафиуллина" позвонили очевидцы и рассказали, что неизвестный на проспекте Победы в доме 30 сбрасывает с балкона девятого этажа вещи. Сброшенные гантели попали и повредили легковой автомобиль одного из жильцов. Сам злоумышленник двери никому не открывал. С балкона он кричал о захвате заложников и даже выстрелил в воздух.

На указанный адрес незамедлительно выехала оперативная группа полиции. Установлено, что в квартире проживает один 33-летний мужчина. Задерживали его сотрудники СОБРа, которые при помощи альпинисткого снаряжения спустились с крыши на балкон дебошира и задержали. Задержанного дебошира передали сотрудникам полиции. С признаками отравления неизвестным веществом он госпитализирован в БСМП.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

У задержанного в квартире изъяли предметы, похожие на пистолет и автомат, и почти 400 светошумовых патронов. Так же были обнаружены пакетики с неизестным веществом.