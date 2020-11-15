Семейный подряд: Сын Даниса Зарипова дебютировал за казанский "Ирбис" на глазах отца

Фото: ХК "Ак Барс".

Накануне стало известно. что "Ак Барс" заключил контракт с 17-летним форвардом Артуром Зариповым. Новобранец казанского клуба - сын капитана "барсов" Даниса Зарипова. Он вернулся в Казань после года, проведенного за океаном.

В прошлом сезоне он играл за "Грин Миджет" в Канадской лиге Восточного Онтарио среди игроков младше 18 лет. В 46 матчах он показал весьма неплохую статистику - 26 голов и 16 результативных передач.

Ярко дебютировать в системе "Ак Барса" Зарипову-младшему не удалось. Сегодня "Ирбис", где пока и будет выступать сын легенды казанского хоккея, на своем льду уступил "Омским ястребам" 1:2. Артур Зарипов вышел на игру в четвертом звене и ничем запоминающимся не отметился. К слову, за дебютом своего сына с трибун наблюдал и сам Данис Зарипов. Кто знает, возможно через год-другой отец с сыном выйдут на лед в одном звене, если, конечно, Артур сможет совершить резкий скачок в основу "Ак Барса".