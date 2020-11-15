В Татарстане похолодает до 23 градусов мороза

Автомобилистов просят быть внимательнее. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Середина ноября в Татарстане выдалась морозной. Не станет исключением и понедельник. Так, 16 ноября на территории республики ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, при прояснениях до.23 градусов ниже нуля, максимальная температура воздуха днем не превысит 5 градусов со знаком "минус". На дорогах местами гололедица.