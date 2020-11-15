УНИКС впервые в истории проиграл "Зелена Гуре" в Единой Лиге ВТБ

Фото: БК УНИКС.

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС гостил у польской "Зелена Гуры". Поляки казались удобным соперником для подопечных Прифтиса. Ранее команды в Единой лиге встречались между собой четыре матча и во всех победу праздновали казанцы.

Стартовые минуты матча показали, что казанцы готовы и и в пятый раз подряд огорчить соперника. УНИКС начало с рывка 10:1. Впрочем, после удачного начала что-то в игре УНИКСа пошло не так. Казанцы позволили хозяевам площадки совершить гигантский рывок - 18:2 и повести 19:12.

Во второй четверти "Зелена Гура" оторвалась в счете уже на 16 очков. За результат стало тревожно, но уже в третьем игровом отрезке казанцы начали планомерно сокращать разрыв, а в четвертой десятиминутке УНИКС и вовсе вышел вперед 82:80. Правда, вырвать победу все же не удалось. 92:86 победа польской команды.