В Татарстане в 2020 году капитально отремонтировали 765 домов

По плану капитально отремонтировать за год необходимо 1066 домов.

О ходе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Так, в текущем году в программу капремонта в республике включены 1 066 многоквартирных жилых домов. По данным Государственной жилищной инспекции РТ, к настоящему моменту работы завершены на 765 домах. Из них 424 Госжилинспекцией приняты.

На сегодня целый ряд программ ремонта объектов социально-культурной сферы уже завершен. Так, завершена программа капремонта объектов культурного назначения (отремонтировано 37 объектов), капремонта образовательных учреждений отрасли культуры (работы завершены на 8 объектах), капитально отремонтирован 21 спортивный объект, 7 детских оздоровительных лагерей, 5 молодежных центров, 7 помещений муниципальных архивов. Также завершен капитальный ремонт зданий лесничеств (14 объектов).

В отрасли «Образование» по четырем действующим программам ремонтируются 478 объектов. По программе капитального ремонта детских садов осталось завершить работы только по 2 объектам. Всего в программу включены 87 детских садов. Из 17 ресурсных центров в работе остались 4.

В рамках программы капремонта учебных корпусов и общежитий завершены два объекта; на одном работы пока продолжаются.