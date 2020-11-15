Свидание так и не состоялось: Знакомство в интернете обернулось для татарстанца потерей денег

Мужчина потерял 6 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Татарстанцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Та, очередной случай произошел в Набережных Челнах. 33-летний местный житель познакомился с девушкой на сайте знакомств.

У молодой пары стали развиваться онлайн-отношения — появилась идея о первом свидании. Незнакомка предложила провести вечер в театре, мужчина, в свою очередь, согласился оплатить расходы.

Челнинец по присланной девушкой ссылке перечислил две тысячи рублей на билеты, но получил сообщение о том, что перевод не состоялся. Повторив перевод, ссылка перестала работать, а подруга выходить на связь.

- Пострадавший обратился в полицию с заявлением о преступлении, указав сумму причинённого ущерба – почти 6 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.