"Победа есть победа": "Ак Барс" вырвал победу у "Нефтехимика"

Фото: ХК "Ак Барс".

Очередное татарстанское дерби состоялось накануне в Казани. "Ак Барс" считался безоговорочным фаворитом, но умудрился пропустить уже на 27 секунде матча. Форвард "Нефтехимика" Гудачек подловил казанцев на ошибке и открыл счет в матче.

Хозяева льда отыгрались спустя восемь минут. Точный бросок нанес Кирилл Петров. В начале второй двадцатиминутки гости остались втроем и казанцы этим воспользовались. Стефан Да Коста вывел "Ак Барс" вперед. Впрочем, уйти на второй перерыв лидерами казанцам не удалось. Александр Осипов сравнял счет.

Третий период проходил в нервном ключе, хоккеисты часто фолили и удалялись. Гол же зрители увидели только один. За пять минут до сирены Виктор Тихонов принес "Ак Барсу" победу - 3:2.

- Победа есть победа, тяжело, что в первой смене пропустили. Было очень много удалений в третьем периоде, 10 минут играли в меньшинстве. Вообще, тяжело даются игры с Нижнекамском. Хотели сыграть в другой хоккей. Реализация большинства слабая, видно, ребята злятся. Надо улучшать многие моменты, следующая игра будет уже через день. Надо восстановиться и улучшать этот компонент, - прокомментировал итог матча главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.