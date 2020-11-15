СМИ: Полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом заразился коронавирусом

Фото: ФК "Рубин".

Полузащитник казанского "Рубина" Хван Ин Бом заразился коронавирусом. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Футбольную ассоциацию Южной Кореи.

Команда Кореи проводит сбор в Австрии. Все игроки и члены тренерского штаба сдали тесты на коронавирус. Положительные результаты выявили у четырех футболистов, в том числе у Хван Ин Бома, а также у представителя персонала команды. При этом, симптомы заболевания у всех отсутствуют.

Отметим, что ранее положительный тест на коронавирус сдал еще один игрок "Рубина" - Хвича Кварацхелия.