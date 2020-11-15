Капитан "Рубина" получил травму в матче сборной Хорватии

Фото: ФК "Рубин".

Накануне прошли очередные матчи в рамках Лиги Наций. В одном из них сборная Хорватии встречалась с командой Швеции. В стартовом составе балканской команды появился капитан "Рубина" Филип Уремович. Правда весь матч ему провести не удалось. На 40 минуте Уремович лег на газон. Вышедшие на поле врачи констатировали, что больше хорват играть не может. Он покинул поле.

О характере травмы пока не сообщается. В ряде СМИ появилась информация, что Уремович повредил заднюю поверхность бедра.

Напомним, что защитник "Рубина" вызывается в сборную с сентября текущего года. На его счету уже пять матчей в составе национальной команды.