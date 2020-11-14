В Марий Эл суд отстранил от работы главу Волжска Николая Семенова

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Подозреваемого в незаконной предпринимательской деятельности и невыплате зарплаты 64-летнего Николая Семенова суд временно отстранил от работы в должности главы городского округа «Город Волжск». Об этом официально сообщает прокуратура Марий Эл.

Пока надзорном ведомстве отмечают, что данное решение суда пока не вступило в законную силу, расследование уголовного дела Семенова продолжается.

Так, по версии следствия, став главой Волжска, он незаконно продолжал руководить своей фирмой. А это чиновнику такого ранга, который к тому же получает зарплату, в России запрещено делать.

Но, как следует из материалов уголовного дела, Семенов не только участвовал в управлении фирмой, но, будучи главой Волжска, еще и оказывал ей покровительство.