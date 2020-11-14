В Татарстане на 57% выросло число заразившихся COVID-19 пенсионеров

За последние две недели зафиксирован рост заражения COVID-19 среди людей в возрасте 65 лет и старше - в 1,5 раза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 14 ноября, на республиканском совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что за последние две недели зафиксирован рост заражения COVID-19 среди людей в возрасте 65 лет и старше - в 1,5 раза. Так, по данным Патяшиной, рост доли пенсионеров среди инфицированных составил 57%.

Кроме того, по ее словам, в Татарстане в два раза выросло количество людей заболевшие тяжелой формой коронавируса.

Назвала руководитель регионального Роспотребнадзора и самые неблагополучные районы Татарстана по ситуации с COVID-19 - Верхнеуслонский (за август-ноябрь 335,5 случая на 100 тысяч населения) и Нурлатский (за август-ноябрь 73,3 случая на 100 тысяч населения).

После чего в режиме видеоконференции президент Татарстана Рустам Минниханов связался с представителями этих районов и попросил пояснить, с чем связан рост заболеваемости и какие меры принимаются.

Напомним, в Татарстане с начала ноября действует ограничение до 50% по вместительности массовых мероприятий, контроль организаторами мероприятий за тем, чтобы участники использовали маски, запрет на работу танцполов и фан-зон на концертах.