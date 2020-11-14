Кидавший бутылки в суд и размахивающий ножом житель Чебоксар избежал наказания

Полицейский при помощи резиновой дубинки обезоружил мужчину. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю власти» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» - во всех этих уголовных преступления х обвиняли одного человека.

По версии следствия, утром 20 июля этого года в Калининском районе Чебоксар 30-летний горожанин кинул в окно кабинета мирового судьи две стеклянные бутылки. Это заметил пристав, который охранял здание.

Когда он попытался пресечь действия мужчины, тот выхватил нож и, угрожая зарезать, стал им размахивать. К этому моменту на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции.

Мужчина попытался от них скрыться и тоже угрожал ножом. Последний в итоге один из правоохранителей выбил из рук злоумышленника с помощью резиновой дубинка. Мужчину скрутили и доставили в полицию. В отношении его было возбуждено уголовное дело. Вот только он в итоге избежал положенного наказания.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Суд признал мужчину невменяемым. А поскольку он представляет опасность как для себя, так и для окружающих, то он был направлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.