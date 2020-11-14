Также за сутки в регионе было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

14 ноября федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом количество летальных исходов в республике выросло до 75 случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки в Марий Эл было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 был выявлен у 6 763 человек. Из них 5 696 уже выздоровели, в том числе 85 пациентов за прошедшие сутки.