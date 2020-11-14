В Советском районе Казани появилось граффити «Девочка с эчпочмаками»

Фото: администрация Советского района Казани

В Казани на улице Фучика в Советском районе на лестнице рядом со сквером «Чишмяле» казанский художник Азат Алеев, известный как SlyDog, создал необычное граффити - «Девочка с эчпочмаками».

Это повтор знаменитой картины Валентина Серова за одним исключением – персики заменили на татарскую выпечку. К слову, эта идея принадлежит одному из казанских исполнителей. Данное граффити создавалось как раз специально для съемок его музыкального клипа.

В свою очередь Азат Алеев планирует вернуться к «Девочке с эчпочмаками» весной, чтобы доработать данное граффити. Сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани.