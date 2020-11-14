В Татарстане кафе и ресторанам разрешили работать до полуночи

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После обращений представителей общепита в эту субботу, 14 ноября, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в регионе принято решение разрешить работу кафе и ресторанам до полуночи.

Также глава республики дал поручение профильным ведомствам рассмотреть возможность продления работы точек общепита в Татарстане и дать на эту тему свои предложения.

Напомним, ранее после новых антиковидных рекомендаций федерального Роспотребнадзора в республике кафе и ресторанам запретили работать с 23.00 до 6.00, если только речь не идет о готовки еды на вынос.