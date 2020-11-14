14 ноября 2020 года стало известно еще о двух смертях от коронавируса в Татарстане

У умерших имелись хронические заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 ноября 2020 года Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от коронавируса в республике.

Так, в одном случае скончался 62-летний мужчина. Его госпитализировали с COVID-19, осложненным внебольничной двусторонней пневмонией. При этом у пациента имелись хронические заболевания. Лечение не помогло, и он скончался в медучреждении.

В другом случае речь идет о 36 летней женщине, которую доставили в инфекционный госпиталь с пневмонией. Состояние пациентки ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, она так же скончалась в медучреждении.

На данный момент число летальных исходов от коронавируса в Татарстане достигло 121-го. Отметим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19. Всего же сначала пандемии в Татарстане диагноз COVID-19 ставился 9180 раз. 8 075 человек, в том числе 45 за минувшие сутки, уже выздоровели.