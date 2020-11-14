Руководителя стройфирмы приговорили к колонии за взятку экс-главе Минпромторга Чувашии

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя одной из чебоксарских стройфирм - 47-летнего Авага Ханеданяна, суд признал виновным в даче крупной взятки, мошенничестве и неправомерных действиях при банкротстве.

- Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 2,3 миллиона рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Тем не менее было доказано, что в декабре 2017 года Ханеданян передал тогда еще действующему главе Минэконом развития Чувашии Владимиру Аврелькину 2 миллиона рублей. Эти деньги были переданы министру за содействие в получении стройфирмой субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой аванса при заключении договора лизинга в рамках программы экономического развития города Канаша.

Отметим, что сейчас Аврелькин сам отбывает срок в колонии за совершенные им преступления.

Кроме того, с марта 2013 года по декабрь 2018 года Аваг Ханеданян в сговоре с директором подконтрольной ему стройфирмы обманул 6 граждан и 2 организаций на более чем 25-5 миллионов рублей.

Опять же вместе с этим директором осужденный с июня 2018 года по февраль 2019 года сокрыл имущественные права одной из подконтрольных ему организаций и при наличии признаков банкротства сфальсифицировал бухгалтерские документы. Ущерб, причиненный кредиторам, превысил в итоге 9,6 миллиона рублей.

В целях возмещения ущерба, причиненного указанными преступлениями, арестовано имущество Ханеданяна стоимостью более 196 миллионов рублей.