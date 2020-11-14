В Казани построят реабилитационный медцентр за 700 миллионов рублей

Медикам в нем будут платить больше, чем в среднем по Татарстану.

По принципу государственно-частного партнерства в Казани планируют построить новый реабилитационный медцентр. Его профиль - ортопедия и травматология, неврология, кардиология и гериатрия. Объем инвестиций в проект составит 700 миллионов рублей.

- Будет создано 160 новых рабочих мест, при этом среднемесячный размер заработной платы работников будет выше, чем в среднем по Татарстану и практически достигнет среднего уровня по стране – 43 783 рублей, - заявили в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

В Центре оборудуют круглосуточный стационар на 170 койко-мест и дневной стационар на 45 койко-мест, а также поликлинику – на 10 000 посещений в год.