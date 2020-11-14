В эти выходные в Кировском районе Казани работает ярмарка народных ремесел

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В эти выходные – 14 и 15 ноября, в Кировском районе Казани по адресу: улица Клары Цеткин, 6, работает ярмарка народных ремесел.

Всем желающим предлагается приобрести изделия народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувениры.

Кроме того, на площадке «Школа ремесел» пришедших на ярмарку познакомят резьбой по дереву, лоскутным шитьем, гончарным ремеслом и художественной керамикой, а также с изготовлением кукол, украшений, национальных костюмов и кузнечным делом. Сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.