ВТБ подключил моментальную оплату по СБП в магазинах ZARINA, befree и LOVE REPUBLIC

Банк ВТБ реализовал подключение к системе быстрых платежей (СБП) более 700 терминалов компании Melon Fashion Group. Теперь у клиентов магазинов ZARINA, befree и LOVE REPUBLIC появилась возможность совершать моментальную оплату покупок во всех регионах присутствия сети.

СБП является альтернативой банковским картам. Преимущества использования системы быстрых платежей для компании – низкий тариф и моментальное зачисление средств на счет, а для клиентов – новый безопасный способ оплаты покупки без использования пластиковых банковских карт и наличных денежных средств. Все данные для совершения платежа автоматически формируются в QR-коде: достаточно навести камеру телефона на POS-терминал и подтвердить операцию в мобильном приложении банка, поддерживающего оплату через СБП. Денежные средства зачисляются на счет магазина онлайн.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ:

«Банк ВТБ одним из первых стал участником системы быстрых платежей – инновационного российского сервиса, отличительными чертами которого являются удобство, безопасность и практичность проведения оплаты. Мы рады, что Melon Fashion Group сделала выбор в пользу СБП и теперь в полной мере сможет оценить все преимущества этой технологии. Данное решение позволит оптимизировать расходы за счет минимальной комиссии и увеличит уровень клиентского сервиса».

Наталия Самутичева, финансовый директор группы компаний Melon Fashion Group:

«Благодаря запуску проекта с ВТБ мы надеемся серьезно снизить наши кассовые расходы и сделать удобнее проведение платежей для наших клиентов. Новый способ оплаты уже доступен в наших магазинах по всей России».

СПРАВКА

Melon Fashion Group – ведущий fashion-ритейлер, управляющий брендами модной одежды ZARINA, befree, LOVE REPUBLIC и sela. Компания выполняет полный цикл деятельности модного бизнеса, начиная с моделирования, производства, закупки и заканчивая распределением, продажей, продвижением женской, мужской и детской одежды и аксессуаров. Под управлением ритейлера находится более 780 магазинов в 5 странах. Штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге.