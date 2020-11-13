В Татарстане изменили требования к школьной форме девочек

Изменения были закреплены в постановлении Кабмина Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане изменились требования к форме школьниц. Так, в частности, в холодную погоду девочкам разрешили носить джемпера, свитеры и пуловеры нейтральных или неярких цветов. При этом одежда может быть как однотонной, так и в клетку или полоску. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, что ранее школьницам разрешалось носить только рубашки, пиджаки, жилеты, юбки, сарафаны, брюки классического стиля и платья с белым или черным фартуком и воротником.