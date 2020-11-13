В Ульяновске задержали мужчину, сбежавшего из суда Казани 18 лет назад

При задержании беглец не стал оказывать правоохранителям сопротивления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Казани разыскивали целых 18 лет, с тех пор, как он сбежал из здания городского суда. В 2002 году он вместе с подельником за хулиганскую выходку в отношении прохожего был приговорен к реальному сроку. Мужчина должен был отсидеть в колонии пять лет, но он сбежал прямо из зала суда. Его объявили в федеральный розыск.

Оказалось, что все эти 18 лет мужчина скрывался на территории соседней Ульяновской области. Сотрудники полиции разыскивали его до 2016 года, пока разыскное дело не передали УФСИН Татарстана. Стало известно, что мужчина живет в Ульяновске, и сотрудники отдела розыска УФСИН Татарстан совместно с коллегами из областного центра и полицейскими организовали операцию по его задержанию.

Мужчина никакого сопротивления не оказал. Его передали сотрудникам полиции.