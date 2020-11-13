Еще один “ковидный” госпиталь развернется в Чувашии на базе санатория

На будущей неделе 145 мест для инфицированных появится в Канашской ЦРБ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в Чувашии появится еще один “ковидный” госпиталь. Он развернется на базе санатория “Чувашиякурорт”. Об это на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией сообщил глава местного Минздрава Владимир Степанов. Он заметил, что в адрес руководства учреждения уже направлено письмо с просьбой выделить койки для зараженных.

На данный момент в республике имеется 2 435 коек для больных COVID-19. Последние были развернуты в Батыревской ЦРБ (80 штук). На будущей неделе 145 мест для инфицированных появится в Канашской ЦРБ.