В Чебоксарах пьяный таксист едва не сбил пешеходов и снес остановку

Машина чудом не сбила людей. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 13 ноября, в 9.50 на проспекте Тракторостроителей в столице Чувашии произошла авария. По счастливой случайности никто не пострадал, хоть на пути автомобиля были пешеходы.

Произошедшее заснял видеорегистратор одного из автомобилей, который стоял перед светофором. Мимо него на скорости на запрещающий сигнал проезжает такси, которое несется прямо на пешеходный переход с людьми. Чудом машина пролетает между ними, никого при этом не задев.

Такси на скорости продолжает свой путь и его заносит. Легковушка врезается в остановку общественного транспорта. Человек ожидавший на ней свой автобус чудом успевает отпрыгнуть от "взбесившегося" авто. От столкновения на части разлетается только сам павильон. Также повреждения получила и сама машина.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель такси сел за руль в пьяным.