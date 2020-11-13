Жители Казани могут поделиться своими идеями по реставрации дома Ушковой

Фото: @kitaphane_tatarstan

После того как национальная библиотека Татарстана переехала, жителей Казани стало интересовать будущее дома Ушковой. Скоро историческое здание ждет реставрация. Горожане могут принять в ней участие, поделившись своими идеями о том, во что нужно изменить в объекте и во что он в итоге может превратиться. Для этого достаточно пройти опрос, который проводит Институт развития городов Татарстана.

- Пока же мы продолжаем проводить экскурсии по историческому зданию - они проходят по будням в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. Необходима предварительная запись, - отмечают в национальной библиотеке Татарстана.