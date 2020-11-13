В Чувашии сразу в трех школах учителя заразили коронавирусом детей

С начала учебного года у 15 468 школьников были выявлены признаки ОРВИ, а у 205 - подтвержден COVID-19. Фото: Татьяна Коркина

В школе №64 Чебоксар учитель заразил коронавирусом 19 детей. Там же, но в школе №60 инфекцию от педагога подхватили 12 школьников. Похожая ситуация и в Новочебоксарске, где заболели 18 учащихся школы №5. Об этом в пятницу, 13 ноября, на очередном заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чувашии сообщил глава регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Все три школы, в который произошли вспышки коронавируса, сейчас переведены на дистанционное обучение. Такое решение было принято их директорами.

Все с начала учебного года в Чувашии признаки ОРВИ были выявлены у 15 468 школьников, а у 205 - подтвержден коронавирус. Заражения ковидом зафиксировали в шести детсадах, 27 школах, двух ссузах и одном вузе.