В Татарстане во время пожара в частном доме погиб мужчина

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Возгорание в частном доме в деревне Суля Сабинского района республики началось в пятницу, 13 ноября, в 3.53. Пламя заметили соседи и вызвали пожарных. К их приезду бревенчатое жилое строение изнутри было полностью объято огнем. Пламя вырывалось из окон.

Соседи рассказали, что в доме может находиться 53-летний хозяин, но никто о помощи не просил.

С огнем пожаром удалось справиться. Во время разборки и проливки сгоревших конструкций на кухне было обнаружено тело хозяина дома.

- Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.