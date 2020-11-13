В Ульяновске установили подозреваемых в секс-насилии над школьником

Следователи возбудили по данному факту сразу два уголовных дела. Фото: Иван ПЕТРОВ

В Ульяновской области по факту нападения на школьника возбуждено сразу два уголовных дела - по статьям "Вымогательство" и "Насильственное действие сексуального характера". Расследование ведут сотрудники СУ СКР региона.

Все произошло еще 13 сентября, когда на одного из школьников Ульяновска напала группа молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Они требовали от мальчика деньги и угрожали ему расправой. Для того, чтобы жертва была сговорчивее, злоумышленники совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

- Все подозреваемые установлены, - сообщили в следственном комитете Ульяновской области.