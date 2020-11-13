“Ак Барс" презентовал новую форму из переработанного пластика

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

У казанского хоккейного клуба “Ак Барс” появилась новая форма. Она была создана из переработанного пластика, потому на каждом свитере есть число (от 36 до 46) - количество использованных для его изготовления ПЭТ-бутылок. Отсутствие нашивок и дополнительных элементов позволяет без дополнительных манипуляций вновь отправить одежду на переработку.

- Процесс переработки ПЭТ-бутылки в хоккейную форму проходит в 6 этапов: разделение тары по цветам, очистка, размельчение пластика на гранулы, переплавка, вытягивание нитей и изготовление ткани, - объясняют в пресс-службе хоккейного клуба.

Отметим, что “барсы” станут первыми в КХЛ, кто будет выступать в подобном обмундировании из вторичных материалов. В новой форме спортсмены будут играть на домашней площадке по выходным дням. Впервые это произойдет в субботу, 14 ноября, когда казанцы встретятся с нижнекамским “Нефтехимиком”. Игра, к слову, будет посвящена нефтяной промышленности Татарстана.