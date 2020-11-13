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Коронавирус Covid-19

В Татарстане впервые за полгода выявили более 65 зараженных коронавируса в сутки

24 мая в республике подтвердились 90 случаев инфекции, после чего их число пошло на спад
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Рост числа зараженных в регионе пока сохраняется, но он не интенсивный.

Рост числа зараженных в регионе пока сохраняется, но он не интенсивный.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 ноября, в Татарстане выявили максимальное за последние полгода число зараженных коронавирусом - 67. Дело в том, что после 24 мая текущего года, когда подтвердились 90 случаев инфекции, этот показатель пошел на спад. Об этом на пресс-конференции заявила зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 9 111 больных COVID-19. На данный момент 8 028 из них выздоровели, 119 - скончались. Рост числа зараженных, по словам Авдониной, пока сохраняется, но он не интенсивный.