Плата за детсады в 2021 году в Татарстане увеличится из-за роста расходов на питание

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Сегодня, 13 ноября, во время пресс-конференции министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин объяснил, почему в 2021 году повысится родительская плата за детсад. По словам Хадиуллина, это связано с ростом расходов на организацию питания в дошкольных учреждениях, в частности и с ростом расходов на финансовое обеспечение их деятельности в целом.

Напомним, ранее “Комсомолка” писала о повышении размера родительской платы в детских садах Татарстана на 4%. За три часа проведенных ребенком в детсаду нужно будет заплатить 680 рублей за ясельную группу и 614 рублей за группы от трех лет. За полный день - 3 148 рублей (ясли) и 2 157 рублей (группы от трех лет).

Услуги пятидневного детсада будут обходить родителям максимум в 814 и 821 рубль в зависимости от возраста ребенка, если тот будет посещать его по три часа день. Полная пятидневка же будет стоить 3 982 рубля и 4 048 рублей для новорожденных и детей от трех лет соответственно.