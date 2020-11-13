Роспотребнадзор Татарстана рекомендует детям носить маски на новогодних утренниках

Так, например, на елке президента Татарстана, детей также хотят поделить на группы. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В эту пятницу, 13 ноября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила о том, как в республике пройдут новогодние утренники для детей. По ее словам, пока вся подготовка к ним, в том числе и президентской елке, идет в штатном режиме. Правда, управление все же дало несколько антиковидных рекомендаций.

Так, участие в празднике примут дети от 7 лет и старше, при этом их разделят на группы – утреннюю и вечернюю, а медицинские маски советуется носить не только взрослым, но и самим ребятам. Как никак без массового хоровода вокруг елки не обойтись.

Что же касается новогодних кооперативов для взрослых, то Роспотребнадзор пока не планирует вводить дополнительные ограничения. Этот вопрос будет поднят ориентировочно в первой декаде декабря. Именно тогда должна хоть как-то прояснится ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Пока, по данным Авдониной, в трудовых коллективах на предприятиях Татарстана наблюдается снижение числа заражений.