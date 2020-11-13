Проезд по улице Северо-Западной в Казани ограничили до конца лета 2021 года

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Сегодня, 13 ноября, в Казани ограничили движение транспорта по улице Северо-Западная в Московском районе. Речь идет об участке возле дома №14. Эта дорога будет закрыта вплоть до 31 августа 2021 года из-за строительных работ, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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Они будут перекрыты с 13 по 15 ноября и с 16 ноября по 3 декабря соответственно (подробности)