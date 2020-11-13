16 ноября в ряде домов Ново-Савиновского района Казани не будет воды

Горожан просят заранее запастись водой. Фото: Илья СМИРНОВ

В понедельник, 16 ноября, ряд домов Ново-Савиновского района временно останется без воды. Это связано с работами по подключению водопровода.

Так, с 9.00 до 23.00 водоснабжение будет прекращено по улицам 7-я Кадышевская, 8-я Кадышевская, 9-я Кадышевская, 10-я Кадышевская, 11-я Кадышевская и 12-я Кадышевская. Также отключение коснется домов №53б к.1 и №63а к.2 на улице Адоратского, а также домов №50, 52 и 52/1 на улице Амирхана.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.