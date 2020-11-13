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Происшествия

В Казани взорвавшееся колесо КАМАЗа смертельно ранило водителя

Трагедия произошла на улице Братьев Касимовых на остановке метро "Горки"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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На место происшествия выезжала "скорая"

На место происшествия выезжала "скорая"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Трагическое происшествие произошло днем 12 ноября на улице Братьев Касимовых рядом со станцией метро "Горки" в Привожском районе столицы Татарстана. Очевидцы рассказали, что водитель подкачивал колесо своего КАМАЗа, когда внезапно раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Это взорвалось колесо автомобиля. Оно отлетело и ударило в голову водителя.

Травмы, которые получил мужчина, оказались смертельными. Он скончался еще до приезда "скорой медицинской помощи".

По факту происшествия проводится доследственная проверка в СУ СКР Татарстана.

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