В Казани взорвавшееся колесо КАМАЗа смертельно ранило водителя

На место происшествия выезжала "скорая"
Фото: Олег УКЛАДОВ
Трагическое происшествие произошло днем 12 ноября на улице Братьев Касимовых рядом со станцией метро "Горки" в Привожском районе столицы Татарстана. Очевидцы рассказали, что водитель подкачивал колесо своего КАМАЗа, когда внезапно раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Это взорвалось колесо автомобиля. Оно отлетело и ударило в голову водителя.
Травмы, которые получил мужчина, оказались смертельными. Он скончался еще до приезда "скорой медицинской помощи".
По факту происшествия проводится доследственная проверка в СУ СКР Татарстана.