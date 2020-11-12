В Татарстане сотрудники ГИБДД приняли роды прямо в салоне авто

Фото: МВД Татарстана

На 19 километре дороги «Казань – Малмыж» к несущим службу сотрудникам ГИБДД – старшим лейтенантам полиции Айдару Нигматзянову и Роману Асхадуллину, подъехал легковой автомобиль. Из него к инспекторам выбежал взволнованный мужчина. По его словам, у него в салоне находится беременная племянница, которая вот-вот родит.

Полицейские решили на служебном авто сопроводить машину с беременной до ближайшей больницы. Но роды начались в дороги. Полицейским пришлось принимать их прямо в салоне машины. На свет благополучно появилась здоровая девочка. Ребенка передали подъехавшим медикам «скорой помощи».

- Счастливые родные искренне поблагодарили инспекторов ДПС за отзывчивость, неравнодушие и оказанную помощь в сложной ситуации, - сообщили в МВД Татарстана.