Стало известно, какая погода ждет Татарстан на этих выходных

Ожидается, что уже в воскресенье в регионе перестанет идти снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе погода в Татарстане формируется под влиянием тыловой части обширного циклона – вместе северо-западными воздушными потоками в регион поступает холодный воздух, сообщают в Гидрометцентре республики.

Там также спрогнозировали погоду на эту пятницу и предстоящие выходные. Так, 13 ноября в Татарстане погода, по сути, не изменится. Будет идти слабый снег, ночью ожидается от -1 до -6 градусов, а днем – от 0 до -4.

Далее – 14 и 15 ноября, в Татарстан придет смещающийся с севера морозный антициклон. С ростом атмосферного давления облака должны поредеть, стихнут осадки, но вместе с этим и похолодает. Например, ночью в воскресенье прогнозируется от -9 до -14 градусов. А днем в выходные температура воздуха будет в пределах от -2 до -9. При всем этом на дорогах образуется гололедица.

Также, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, до середины следующей недели осадки маловероятны, в ночные и утренние часы температура местами может опуститься до -16 градусов, днем же ожидается от -3 до -9.