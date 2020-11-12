В Набережных Челнах театру кукол грозит штраф за заполненный детьми зал

Окончательный размер штрафа определит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах во время онлайн-конференции главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев сообщил о нарушениях в местном театре кукол.

Проверка в отношении культурного учреждения была проведена в связи с публикацией фото зрительного зала в соцсетях. На них было видно, что зал был заполнен детьми более чем на половину.

В итоге факт нарушения антиковидных требований подтвердился. Напомним, театрам в Татарстане разрешено заполнять залы зрителями лишь до 50%.

В результате произошедшего в отношении кукольного театра Набережных Челнов был составлен административный протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Культурному учреждению теперь грозит штраф до 50 тысяч рублей. Окончательный его размер вскоре утвердит суд.