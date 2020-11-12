В Казани на время прощания с Героем Советского Союза Николаем Кузнецовым перекроят дороги

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В столице Татарстана завтра, 13 ноября, с 9.00 и до 10.00 состоится прощание с Героем Советского Союза Николаем Кирилловичем Кузнецовым. Полковник запаса скончался на 95-м году жизни.

Панихида пройдет в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Похоронен Герой будет на Арском кладбище Казани.

На время прощания - с 6.00 до 11.30, будет будет ограничено движение транспорта по улице Театральная, на участке от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная, а с 9.30 до 11.30 по улице Карла Маркса, на участке от улицы Театральная до улицы Жуковского.

Исполком Казани просит автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации, быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда, а всех горожан в возрасте от 65 лет просят оставаться дома в связи с пандемией.