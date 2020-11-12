Докатился!: Звездный легионер, с треском провалившийся в "Рубине", будет играть в чемпионате Джибути

Фото: ФК "Рубин".

Стало известно, где продолжит свою карьеру камерунский полузащитник Алекс Сонг. Новым клубом 33-летнего игрока, некогда выступавшего за лондонский "Арсенал" и "Барселону" станет скромный "Арта/Солар 7" из чемпионата Джибути.

Для тех кто не знает, Джибути - крохотная страна на востоке Африки. Независимость она получила только в 1977 году, а площадь страны в три раза меньше Татарстана. В чемпионате Джибути по футболу играют 10 команд. В минувшем сезоне новый клуб Сонга занял 4 место. В рейтинге ФИФА сборная Джибути идет на 185 месте, опережая, например, Монголию и Гибралтар. О силе сборной можно судить по результатам квалификации к чемпионатам мира и Кубкам Африканских наций. Ни там, ни там в финальных турнирах сборная Джибути не участвовала.

Казанским любителям футбола Сонг известен по выступлениям за "Рубин". В казанский клуб он пришел летом 2016 с резюме едва ли не главной звезды чемпионата. Однако в "Рубине" у него не задалось. Он быстро присел на лавку, а когда в казанской команде начались финансовые трудности он только и требовал причитающиеся ему деньги. В итоге зимой 2018 года он покинул "Рубин". Последним клубом Сонга был швейцарский "Сьон".