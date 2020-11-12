"Его бесполезно учить играть": Тренер "Ак Барса" высказался о Зарипове

Фото: ХК "Ак Барс".

Тренер "Ак Барса" высказался о нападающем казанской команды Данисе Зарипове. По его словам, опытнейший форвард - настоящий мастер. Все, что может дать ему тренерский штаб - хорошую мотивацию.

- Зарипова бесполезно учить играть. Его можно мотивировать. Я не научу его играть, там вагон мастерства. Мотивация? Да. Функционально подготовить могу. Но не учить играть в хоккей, потому что он мастер. Но мы его не заставляем работать – если бы он не хотел играть, давно бы уже сказал: "Ребят, я все". Как и Мозякин, или Дацюк. Это ребята с огромной мотивацией, она внутри. Или Радулов – ты не воспитаешь это чувство голода до побед. Жаль, что Даниса не было в Хабаровске – его очень не хватило в раздевалке, - цитирует Горбенко sports.ru.

Напомним, что Данис Зарипов первый и единственный на данный момент обладатель пяти Кубков Гагарина. Трижды он брал главный трофей в составе "Ак Барса", еще дважды он становился чемпионом в рядах магнитогорского "Металурга".