“Уникальный человек”: Владимиру Путину рассказали о 96-летнем депутате из Татарстана

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала президенту страны Владимиру Путину об одном из самых пожилых депутатов в России. Им оказался 96-летний Зиннатулла Гиззатуллин из Татарстана - народный избранник Иске-Рязапского сельского Совета второго созыва Спасского района.

- Уникальный человек. Он учитель, имеет орден, кавалер ордена Отечественной войны, прошёл войну, до сих пор трудится директором школьного музея, - заметила Памфилова.

Гиззатуллин был избран во время осенней кампании. За него проголосовали 97% местных жителей.

А вот самым молодым депутатом в Татарстане оказалась 19-летняя Татьяна Гринина, избранная в Совет Пестречинского сельского поселения четвертого созыва. На выборах она получила 90% голосов.