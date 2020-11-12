В Татарстане с начала 2020 года более 20 чиновников лишились должностей с формулировкой "в связи с утратой доверия".

По итогам проверок среди высокопоставленных чиновниках меры ответственности приняты в отношении 19 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане подвели промежуточные итоги борьбы с коррупцией за 2020 год. Их озвучил главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Так, по его данным, с начала года среди чиновников органов госвласти и местного самоуправления региона выявили 172 различных коррупционных нарушения. В 2019 году таких было почти в два раза больше - 340. Но сейчас выросло количество чиновников, которых привлекли к ответственности за коррупцию - 152 человека.

По словам Рахимова, По итогам проверок среди высокопоставленных чиновниках меры ответственности приняты в отношении 19 человек.

К этому времени три чиновника досрочно лишились своих должностей. Кто-то отделался выговором, кому-то вынесли замечания и предупреждения. Таких чиновников оказалось 14 человек.

А свыше 20 руководителей из числа республиканских чиновников лишились своих должностей с формулировкой "в связи с утратой доверия".